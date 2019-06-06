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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Роскомнадзора Жаров попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости

Вчера, 17:45
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Жаров опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Роскомнадзор в июне проверит Яндекс на соблюдение закона о защите персональных данных.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Жаров был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Вчера, 15:48
Глава Курчатовского института попробовал себя в роли редактора РИА Новости
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоскомнадзорАлександр ЖаровРоссияОбщество
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