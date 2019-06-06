"Квадра" вложит 7,6 млрд рублей в развитие теплоснабжения трех областей

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Квадра" планирует направить в развитие теплоснабжения Липецкой, Орловской и Тульской областей более 7,6 миллиардов рублей в ближайшие пять лет, следует из релиза компании.

"В ближайшие пять лет объем инвестиций ПАО "Квадра" в развитие теплоснабжения Липецкой, Орловской и Тульской областей может составить порядка 7,62 миллиарда рублей. От лица регионов соглашения о сотрудничестве подписали врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин", - говорится в релизе.

"Квадра" подчеркивает, что цель подписания соглашений – обеспечить условия для качественного теплоснабжения потребителей на территории присутствия компании, повышение энергетической эффективности и энергобезопасности, внедрения энергосберегающих и экологически чистых технологий, привлечения инвестиционных ресурсов в экономику регионов.

"За последние три года "Квадра" инвестировала в реконструкцию и ремонты теплосетевого комплекса и генерирующих мощностей на территории Липецкой, Орловской и Тульской областей порядка 4,22 миллиарда рублей... Энергетики переложили 72 километра тепловых сетей в Липецкой области; 25,9 километра – в Орловской области", - отмечает компания.