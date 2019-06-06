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РИА Новости
Теплоснабжение

"Квадра" вложит 7,6 млрд рублей в развитие теплоснабжения трех областей

Вчера, 17:38
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция
Тепловая станция
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Квадра" планирует направить в развитие теплоснабжения Липецкой, Орловской и Тульской областей более 7,6 миллиардов рублей в ближайшие пять лет, следует из релиза компании.

"В ближайшие пять лет объем инвестиций ПАО "Квадра" в развитие теплоснабжения Липецкой, Орловской и Тульской областей может составить порядка 7,62 миллиарда рублей. От лица регионов соглашения о сотрудничестве подписали врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин", - говорится в релизе.

"Квадра" подчеркивает, что цель подписания соглашений – обеспечить условия для качественного теплоснабжения потребителей на территории присутствия компании, повышение энергетической эффективности и энергобезопасности, внедрения энергосберегающих и экологически чистых технологий, привлечения инвестиционных ресурсов в экономику регионов.
"За последние три года "Квадра" инвестировала в реконструкцию и ремонты теплосетевого комплекса и генерирующих мощностей на территории Липецкой, Орловской и Тульской областей порядка 4,22 миллиарда рублей... Энергетики переложили 72 километра тепловых сетей в Липецкой области; 25,9 километра – в Орловской области", - отмечает компания.
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Энергокомпания "Квадра" работает в 10 областях ЦФО - Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав компании входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 340 котельных и тепловых сетей общей протяженностью 5340,4 километра. Общая установленная электрическая мощность компании - 2,95 ГВт, тепловая - 14,5 тысячи Гкал.ч.
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