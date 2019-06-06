Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мосгорсуд еще на три месяца продлил пребывание в СИЗО экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, увеличив общий срок его нахождения под арестом до года и трех месяцев, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, обвиняемому Шестуну мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 13 сентября 2019 года", - рассказал собеседник агентства.

В начале мая Басманный суд столицы продлил Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей на месяц, до 13 июня. Решение о продлении ареста на срок более 12 месяцев в соответствии со статьей 31 УПК РФ принимает Мосгорсуд. Предварительное расследование этого дела продолжается, проводятся следственные действия и допросы.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.

Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".