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РИА Новости

Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района

Вчера, 17:37
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района
Бывший глава Серпуховского района
© РИА Новости / Александр Вильф
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Бывший глава Серпуховского района. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мосгорсуд еще на три месяца продлил пребывание в СИЗО экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, увеличив общий срок его нахождения под арестом до года и трех месяцев, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, обвиняемому Шестуну мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 13 сентября 2019 года", - рассказал собеседник агентства.
В начале мая Басманный суд столицы продлил Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей на месяц, до 13 июня. Решение о продлении ареста на срок более 12 месяцев в соответствии со статьей 31 УПК РФ принимает Мосгорсуд. Предварительное расследование этого дела продолжается, проводятся следственные действия и допросы.
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Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз дешевле рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Сам подсудимый вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
В январе этого года Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья и аффилированных с ним физических и юридических лиц стоимостью 10 миллиардов рублей, в апреле суд удовлетворил эти требования.
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