Голодец отметила популярность современных российских спектаклей за рубежом

"Мне казалось, что спрос может быть на музыкальную культуру, на хореографию, но на самом деле существует спрос и на драматургию. Нас просят, чтобы мы привезли МХТ, БДТ, люди за рубежом слушают спектакли на русском языке с подстрочником. На меня это производит впечатление. Современные постановки вызывают спрос", — сказала Голодец.