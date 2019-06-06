Голодец отметила популярность современных российских спектаклей за рубежом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Драматическое искусство России вызывает интерес у зарубежных коллег, современные постановки пользуются спросом, сообщила на дискуссии в рамках ПМЭФ вице-премьер правительства Ольга Голодец.
"Мне казалось, что спрос может быть на музыкальную культуру, на хореографию, но на самом деле существует спрос и на драматургию. Нас просят, чтобы мы привезли МХТ, БДТ, люди за рубежом слушают спектакли на русском языке с подстрочником. На меня это производит впечатление. Современные постановки вызывают спрос", — сказала Голодец.
Она отметила, что лидирующая позиция российской культуры признается сообществом.
"Нам надо прилагать усилия, чтобы внутри страны культура была так же известна и популярна, как за рубежом, чтобы она была доступна жителям в удаленных уголках страны. На это нацелен нацпроект "Культура", — добавила вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.