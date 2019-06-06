Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T17:35Z
https://ria.ru/20190606/1555337622.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/79/1555337945_0:0:3102:1746_1036x0_80_0_0_8b132564907a41261b5890b8d31a598a.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Голодец отметила популярность современных российских спектаклей за рубежом

Вчера, 17:35
162
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Драматическое искусство России вызывает интерес у зарубежных коллег, современные постановки пользуются спросом, сообщила на дискуссии в рамках ПМЭФ вице-премьер правительства Ольга Голодец.
"Мне казалось, что спрос может быть на музыкальную культуру, на хореографию, но на самом деле существует спрос и на драматургию. Нас просят, чтобы мы привезли МХТ, БДТ, люди за рубежом слушают спектакли на русском языке с подстрочником. На меня это производит впечатление. Современные постановки вызывают спрос", — сказала Голодец.
Предпремьерный показ спектакля Маскарад в Театре им.Вахтангова
5 июня, 13:30
Вахтанговский театр отправится в большой гастрольный тур по Канаде и США
Она отметила, что лидирующая позиция российской культуры признается сообществом.
"Нам надо прилагать усилия, чтобы внутри страны культура была так же известна и популярна, как за рубежом, чтобы она была доступна жителям в удаленных уголках страны. На это нацелен нацпроект "Культура", — добавила вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
110102
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумОльга ГолодецРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер Словакии пригласил Путина на 75-летие Национального восстания
РИА
Новости
Подтопленный в результате проливных дождей дом в селе Губеревац, Сербия
В Сербии объявили режим ЧС из-за наводнений
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Югры заявила о росте числа частных поставщиков соцуслуг
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия не собирается вмешиваться в американские выборы, заявил Путин
Лента
новостей
Бывший глава Серпуховского района
Суд продлил арест экс-главы Серпуховского района
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Глава Роскомнадзора Жаров попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
Пластиковые бутылки
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
Глава Минобрнауки попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Петербургский международный экономический форум
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генсек ООН призвал приложить усилия, чтобы избежать новой холодной войны
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Кириенко назвал инвестиции в человеческий капитал приоритетной задачей
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов призвал ЕС и Россию выработать новую модель взаимоотношений
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин надеется на скорейшее разрешение дела Калви
Представитель Украины Леонид Кучма после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске
Кучма призвал СНБО рассмотреть вопрос о снятии блокады Донбасса
Дмитрий Козак и Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Козак и Додон обсудили расширение экономического сотрудничества
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния