Британцы помнят о роли СССР в победе, заявили в посольстве в Лондоне

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британцы помнят о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма, и это гораздо важнее, чем решения британского руководства касательно того, кого приглашать на торжественные мероприятия, говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.

Накануне торжества в Портсмуте по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии прошли без участия российских представителей.

"Насколько мы понимаем, организаторы пригласили для участия лишь те государства, которые воевали с гитлеровской Германией на Западном фронте. Представители посольства России приглашений не получали. Это выбор британского руководства, которое духу союзничества времен Второй мировой войны предпочитает непрестанную риторику о России как главной угрозе "мировому порядку, основанному на правилах". Очевидно, сказывается и влияние тех, кто предпочел бы забыть об определяющей роли нашей страны в достижении общей победы или даже переложить на нас ответственность за развязывание войны", - заявил пресс-секретарь посольства.

Он отметил, что в России свято чтут вклад в победу всех союзников, приведя в качестве примера открытие в Москве выставки "Второй фронт", посвященной 75-летию высадки в Нормандии.

"Так же и в Британии люди помнят о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма. Свидетельство тому – ежегодные мероприятия, приуроченные к 9 мая, проходящие в различных городах страны с участием российских и британских ветеранов, представителей органов власти и общественности. Англичане не забывают, что победы Красной армии под Сталинградом и Курском обеспечили перелом в войне, создали условия для успешного открытия Западного фронта, которое, в свою очередь, ускорило разгром нацизма", - отметил пресс-секретарь посольства.