Британцы помнят о роли СССР в победе, заявили в посольстве в Лондоне

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британцы помнят о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма, и это гораздо важнее, чем решения британского руководства касательно того, кого приглашать на торжественные мероприятия, говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ в Лондоне.
Накануне торжества в Портсмуте по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии прошли без участия российских представителей.
"Насколько мы понимаем, организаторы пригласили для участия лишь те государства, которые воевали с гитлеровской Германией на Западном фронте. Представители посольства России приглашений не получали. Это выбор британского руководства, которое духу союзничества времен Второй мировой войны предпочитает непрестанную риторику о России как главной угрозе "мировому порядку, основанному на правилах". Очевидно, сказывается и влияние тех, кто предпочел бы забыть об определяющей роли нашей страны в достижении общей победы или даже переложить на нас ответственность за развязывание войны", - заявил пресс-секретарь посольства.
Он отметил, что в России свято чтут вклад в победу всех союзников, приведя в качестве примера открытие в Москве выставки "Второй фронт", посвященной 75-летию высадки в Нормандии.
"Так же и в Британии люди помнят о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма. Свидетельство тому – ежегодные мероприятия, приуроченные к 9 мая, проходящие в различных городах страны с участием российских и британских ветеранов, представителей органов власти и общественности. Англичане не забывают, что победы Красной армии под Сталинградом и Курском обеспечили перелом в войне, создали условия для успешного открытия Западного фронта, которое, в свою очередь, ускорило разгром нацизма", - отметил пресс-секретарь посольства.
"Как отмечает в своей последней статье министр иностранных дел России Сергей Лавров, мы считаем постыдными попытки вбить клин между союзниками по антигитлеровской коалиции. Общая память народов гораздо важнее, чем то, кто кого приглашает на те или иные торжества", - добавил представитель дипмиссии.