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РИА Новости

Захарова: Лондону нужно понять, что сотрудничество с Москвой выгодно

Вчера, 17:25
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Властям Британии нужно понять, что сотрудничество с Россией несет выгоду, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я думаю, что британцам нужно понять, что сотрудничество с РФ несет реальные выгоды",- сказала Захарова на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, какой может быть политика Лондона по отношению к РФ при новом премьере Британии.
"Почему и ради чего (британские) политики заставляют людей отказываться от этого, совершенно невозможно понять", - добавила она.
После объявления об отставке действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй лидером гонки за ее кресло является бывший глава МИД страны Борис Джонсон. Тереза Мэй официально покинет пост главы консерваторов 7 июня.
Посол Великобритании в России Лори Бристоу,
5 марта, 21:25
Лондон хочет стабилизировать отношения с Москвой, заявил британский посол
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Мария ЗахароваТереза МэйМИД РФРоссияВ мире
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