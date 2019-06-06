Захарова: Лондону нужно понять, что сотрудничество с Москвой выгодно

"Я думаю, что британцам нужно понять, что сотрудничество с РФ несет реальные выгоды",- сказала Захарова на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, какой может быть политика Лондона по отношению к РФ при новом премьере Британии.