Лукашевич надеется, что Киев прекратит "заигрывать" с националистами

ВЕНА, 6 июн – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассчитывает, что новое руководство Украины прекратит опасное заигрывание с националистами и радикалами.

По его словам, события последних дней доказали, что неонацисты по-прежнему свободно чувствуют себя на Украине.

"Второго июня в Харькове был совершён очередной акт глумления над исторической памятью о победе советского народа над нацизмом и освобождении Украины - при бездействии полиции националисты уничтожили памятник выдающемуся советскому полководцу Георгию Жукову", - заявил в четверг Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что в эти дни в Ивано-Франковске открыли памятник Роману Шухевичу, лидеру Украинской повстанческой армии*, протест по этому поводу уже выразили Польша и Израиль.

"Получается, что несмотря на смену власти, политика переписывания истории и курс на героизацию нацистских преступников продолжаются. Рассчитываем, что новое руководство Украины реализует полученный от избирателей кредит доверия и прекратит опасное заигрывание с националистами и радикалами", - добавил постпред.