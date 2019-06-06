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РИА Новости

Лукашевич надеется, что Киев прекратит "заигрывать" с националистами

Вчера, 17:19
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
ВЕНА, 6 июн – РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассчитывает, что новое руководство Украины прекратит опасное заигрывание с националистами и радикалами.
По его словам, события последних дней доказали, что неонацисты по-прежнему свободно чувствуют себя на Украине.
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"Второго июня в Харькове был совершён очередной акт глумления над исторической памятью о победе советского народа над нацизмом и освобождении Украины - при бездействии полиции националисты уничтожили памятник выдающемуся советскому полководцу Георгию Жукову", - заявил в четверг Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он отметил, что в эти дни в Ивано-Франковске открыли памятник Роману Шухевичу, лидеру Украинской повстанческой армии*, протест по этому поводу уже выразили Польша и Израиль.
"Получается, что несмотря на смену власти, политика переписывания истории и курс на героизацию нацистских преступников продолжаются. Рассчитываем, что новое руководство Украины реализует полученный от избирателей кредит доверия и прекратит опасное заигрывание с националистами и радикалами", - добавил постпред.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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