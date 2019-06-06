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РИА Новости
Челябинская область

Текслер обсудил с руководством Fortum решение проблем экологии

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкГубернатор Челябинской области Алексей Текслер
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил с главой корпорации Fortum Пеккой Лундмарком улучшение экологической ситуации в регионе, в том числе перевод ТЭЦ-2 с угля на газ, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.
"На площадке Петербургского международного экономического форума глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Пеккой Лундмарком. Одной из тем встречи стала возможность перевода ЧТЭЦ-2 с использования угля на газ", - говорится в сообщении.
По словам Текслера, развитие энергетики в регионе должно осуществляться с учетом современных экологических требований и обеспечивать жителям комфортные условия проживания. Для мегаполиса с непростой экологической ситуацией это значительный шаг в сторону улучшения текущего положения, отметил он.
"У нас задача, поставленная президентом России, – сократить выбросы в атмосферу более чем на 20%, и мы работаем с правительством Российской Федерации на тему поддержки по включению проекта перевода Челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ в новую программу модернизации ТЭЦ", – цитирует пресс-служба слова Текслера.
По словам Лундмарка, Fortum стремится сократить выбросы углекислого газа при производстве энергии. "Поэтому мы приветствуем проработку решения в данном направлении, которое может позволить обеспечить устойчивое тепло- и энергоснабжение потребителей при улучшении экологических показателей", – цитирует пресс-служба его слова.
Как сообщил РИА Новости начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями и документооборотом минэкологии региона Виталий Безруков, перевод ТЭЦ-2 на газ позволит сократить выбросы в атмосферный воздух в Челябинске, что улучшит экологию города. Он отметил, что Fortum планирует поэтапный перевод своих установок с угля на газ. Компания сообщала, что окончательный перевод на газ должен быть осуществлен к 2024 году, пояснил он.
Компания "Фортум" является одним из крупных производителей тепла и электричества в Челябинской области, где расположены пять ТЭЦ компании.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Челябинская областьАлексей ТекслерРоссияЧелябинская область
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