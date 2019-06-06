Текслер обсудил с руководством Fortum решение проблем экологии

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил с главой корпорации Fortum Пеккой Лундмарком улучшение экологической ситуации в регионе, в том числе перевод ТЭЦ-2 с угля на газ, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

"На площадке Петербургского международного экономического форума глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Пеккой Лундмарком. Одной из тем встречи стала возможность перевода ЧТЭЦ-2 с использования угля на газ", - говорится в сообщении.

По словам Текслера, развитие энергетики в регионе должно осуществляться с учетом современных экологических требований и обеспечивать жителям комфортные условия проживания. Для мегаполиса с непростой экологической ситуацией это значительный шаг в сторону улучшения текущего положения, отметил он.

"У нас задача, поставленная президентом России, – сократить выбросы в атмосферу более чем на 20%, и мы работаем с правительством Российской Федерации на тему поддержки по включению проекта перевода Челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ в новую программу модернизации ТЭЦ", – цитирует пресс-служба слова Текслера.

По словам Лундмарка, Fortum стремится сократить выбросы углекислого газа при производстве энергии. "Поэтому мы приветствуем проработку решения в данном направлении, которое может позволить обеспечить устойчивое тепло- и энергоснабжение потребителей при улучшении экологических показателей", – цитирует пресс-служба его слова.

Как сообщил РИА Новости начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями и документооборотом минэкологии региона Виталий Безруков, перевод ТЭЦ-2 на газ позволит сократить выбросы в атмосферный воздух в Челябинске, что улучшит экологию города. Он отметил, что Fortum планирует поэтапный перевод своих установок с угля на газ. Компания сообщала, что окончательный перевод на газ должен быть осуществлен к 2024 году, пояснил он.

Компания "Фортум" является одним из крупных производителей тепла и электричества в Челябинской области, где расположены пять ТЭЦ компании.