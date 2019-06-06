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РИА Новости

Лукашевич отметил улучшение диалога в контактной группе с приходом Кучмы

Вчера, 17:15
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. С возвращением Леонида Кучмы в минскую контактную группу по украинскому урегулированию диалог пошел лучше, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, в российском постпредстве рассчитывают, что возвращение Кучмы в качестве представителя Украины в минской контактной группе, а также появление других украинских переговорщиков позволит сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки.
"Отмечаем, что диалог, действительно, пошел лучше. На состоявшемся вчера заседании контактной группы была достигнута договоренность о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания на встрече 19 июня. Состоялись предметные дискуссии о разведении сил и средств в Станице Луганской (запланировано на 10 июня) и ремонта там моста, а также об обмене задержанными лицами и восстановлении социально-экономических связей Донбасса с остальной Украиной", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
Он отметил, что это движение в правильном направлении, и выразил надежду, что последуют реальные шаги, которые приблизят мир в Донбассе.
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