Лукашевич отметил улучшение диалога в контактной группе с приходом Кучмы

"Отмечаем, что диалог, действительно, пошел лучше. На состоявшемся вчера заседании контактной группы была достигнута договоренность о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания на встрече 19 июня. Состоялись предметные дискуссии о разведении сил и средств в Станице Луганской (запланировано на 10 июня) и ремонта там моста, а также об обмене задержанными лицами и восстановлении социально-экономических связей Донбасса с остальной Украиной", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.