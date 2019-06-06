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РИА Новости

Кучма заявил, что введение миротворцев в Донбасс не обсуждалось в Минске

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма заявил, что на переговорах в среду в Минске не обсуждалось введение в регион миротворцев ООН.
Первое после выборов президента Украины заседание контактной группы по Донбассу прошло 5 июня в Минске.
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"Миротворческая миссия ООН не обсуждалась, этот вопрос слишком сложный ", - заявил Кучма на брифинге в четверг, трансляцию вел телеканал 1+1.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
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