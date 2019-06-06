В подмосковном Дмитрове откроют производство сухих кормов для животных

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Линию производства сухих гранулированных кормов для домашних животных запустят в 2021 году в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

"В рамках проекта инвестор к середине 2021 года планирует построить двухэтажный производственно-складской комплекс площадью пять тысяч квадратных метров и запустить новую линию производства сухих гранулированных кормов, которая позволит к 2024 году увеличить объем выпускаемой продукции до 1,2 тысячи тонн в месяц", - подчеркивает ведомство.