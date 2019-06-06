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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Дмитрове откроют производство сухих кормов для животных

Вчера, 17:14
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© Fotolia / Kirill KedrinskiКошка во время еды
Кошка во время еды
© Fotolia / Kirill Kedrinski
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Линию производства сухих гранулированных кормов для домашних животных запустят в 2021 году в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.
"В рамках проекта инвестор к середине 2021 года планирует построить двухэтажный производственно-складской комплекс площадью пять тысяч квадратных метров и запустить новую линию производства сухих гранулированных кормов, которая позволит к 2024 году увеличить объем выпускаемой продукции до 1,2 тысячи тонн в месяц", - подчеркивает ведомство.
Отмечается, что Минмособлимущество передало в аренду инвестору землю площадью около гектара. Поступления в консолидированный бюджет Московской области за период реализации проекта превысят 220 миллионов рублей, а в округе появятся 117 дополнительных рабочих мест.
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