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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Венесуэла намерена обезопасить активы в "нормальных местах", заявил министр

Вчера, 17:13
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкДворец юстиции в столице Венесуэлы
Дворец юстиции в столице Венесуэлы
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Дворец юстиции в столице Венесуэлы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла надеется обезопасить свои новые активы в "нормальных местах", таких как Россия и Китай, и продолжит работать над возвращением своих средств, замороженных где-либо еще, заявил РИА Новости министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа.
"Мы все еще работаем над этим (возвращением замороженных средств - Прим. ред.), мы пытаемся обезопасить свои активы в нормальных местах, к примеру, таких как Россия, Китай, и мы готовы продолжать бороться с санкциями и попытаться вернуть наши активы... Новые активы и новые деньги, которые нам приносит наш экспорт, мы пытаемся хранить их в безопасных местах", - заявил министр на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Офис Deutsche Bank
5 июня, 00:01
СМИ сообщили, что Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
"Мы пытаемся вернуть их (замороженные средства – Прим. ред.), поскольку мы страдаем от незаконной ситуации. У нас есть адвокаты, у нас есть требования, у нас есть слушания в суде, но нам надо подождать еще немного, поскольку ущерб, нанесенный США, огромен", - отметил Серпа.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумВенесуэлаЭкономика
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