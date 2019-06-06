Венесуэла намерена обезопасить активы в "нормальных местах", заявил министр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Венесуэла надеется обезопасить свои новые активы в "нормальных местах", таких как Россия и Китай, и продолжит работать над возвращением своих средств, замороженных где-либо еще, заявил РИА Новости министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа.

"Мы все еще работаем над этим (возвращением замороженных средств - Прим. ред.), мы пытаемся обезопасить свои активы в нормальных местах, к примеру, таких как Россия, Китай, и мы готовы продолжать бороться с санкциями и попытаться вернуть наши активы... Новые активы и новые деньги, которые нам приносит наш экспорт, мы пытаемся хранить их в безопасных местах", - заявил министр на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы пытаемся вернуть их (замороженные средства – Прим. ред.), поскольку мы страдаем от незаконной ситуации. У нас есть адвокаты, у нас есть требования, у нас есть слушания в суде, но нам надо подождать еще немного, поскольку ущерб, нанесенный США, огромен", - отметил Серпа.