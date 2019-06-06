ФосАгро и Инфотек Балтика подписали меморандум о сотрудничестве

"Компания ФосАгро внимательно следит за проектами, предполагающими строительство специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений. Проект компании "Инфотек Балтика", реализуемый в устье реки Лавна, на наш взгляд, является одним из наиболее перспективных. Мы рассчитываем, что он поможет обеспечить ФосАгро необходимыми перевалочными мощностями, оптимизировав транспортные затраты", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, напомнив при этом, что стратегия развития компании до 2025 года предусматривает рост производства удобрений до 11,5 миллионов тонн с 9 миллионов тонн в 2018 году.