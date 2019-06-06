ФосАгро и Инфотек Балтика подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве при реализации проекта строительства морского специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений и апатитового концентрата в морском порту Мурманск подписали в рамках петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания ФосАгро и компания "Инфотек Балтика", сообщает пресс-служба ФосАгро.
Подписание состоялось в присутствии врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Пресс-служба поясняет, что цель меморандума - заключение в будущем долгосрочного договора перевалки грузов на терминале, строящемся компанией "Инфотек Балтика" на незамерзаемом западном побережье Кольского залива в районе реки Лавна. Планируемая дата начала эксплуатации - март 2023 года.
"Компания ФосАгро внимательно следит за проектами, предполагающими строительство специализированных терминалов по перевалке минеральных удобрений. Проект компании "Инфотек Балтика", реализуемый в устье реки Лавна, на наш взгляд, является одним из наиболее перспективных. Мы рассчитываем, что он поможет обеспечить ФосАгро необходимыми перевалочными мощностями, оптимизировав транспортные затраты", - сказал генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, напомнив при этом, что стратегия развития компании до 2025 года предусматривает рост производства удобрений до 11,5 миллионов тонн с 9 миллионов тонн в 2018 году.
По словам Гурьева, способность строящегося терминала принимать крупные суда класса Panamax повысит экономическую эффективность морской транспортировки грузов через северные территории, а близость терминала к производственным мощностям компании оптимизирует железнодорожную логистику перевалки.
"Проектирование и строительство компанией "Инфотек Балтика" современного специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений в порту Мурманск направлено на возможное обеспечение экспортной перевалки продукции ПАО "ФосАгро". Новые портовые мощности позволят переваливать объем в примерно 3,5 млн. тонн удобрений в год. Создание терминала позволит диверсифицировать транспортную логистику и сделать экспортные поставки минеральных удобрений более эффективными". – сказал в свою очередь директор АО "Инфотек Балтика" Александр Мюллер.