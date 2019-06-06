Wintershall продолжит инвестировать в "Северный поток — 2"

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Немецкая компания Wintershall Dea продолжает инвестировать средства в проект "Северный поток-2" и не считает, что санкции США должны использоваться как инструмент конкуренции или для продвижения американского СПГ в Европе, заявил председатель правления, главный исполнительный директор компании Марио Мерен.

"Европа заинтересована в российском газе, который продается по хорошей цене, конкурентоспособен, мы хотим обеспечить свою энергетическую безопасность, нам в Германии, в Европе, нужен проект "Северный поток-2". Кому-то он нравится, кому-то - нет, но, в любом случае, это должна быть дискуссия внутриевропейская. И ни в коем случае не должен использоваться в качестве продвижения американского СПГ или использоваться в качестве политического оружия заокеанскими коллегами", - сказал Мерен, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" в рамках ПМЭФ-2019.

"Моя компания продолжает поддерживать этот проект, мы продолжаем финансировать и инвестировать в "Северный поток-2", потому что он европейский и в нем есть большая необходимость", - добавил он.

По словам Мерена, проект хорошо продвигается, остается проложить порядка 800 километров трубопровода и "к концу года, надеемся, он будет пущен в эксплуатацию".

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.