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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Wintershall продолжит инвестировать в "Северный поток — 2"

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Немецкая компания Wintershall Dea продолжает инвестировать средства в проект "Северный поток-2" и не считает, что санкции США должны использоваться как инструмент конкуренции или для продвижения американского СПГ в Европе, заявил председатель правления, главный исполнительный директор компании Марио Мерен.
"Европа заинтересована в российском газе, который продается по хорошей цене, конкурентоспособен, мы хотим обеспечить свою энергетическую безопасность, нам в Германии, в Европе, нужен проект "Северный поток-2". Кому-то он нравится, кому-то - нет, но, в любом случае, это должна быть дискуссия внутриевропейская. И ни в коем случае не должен использоваться в качестве продвижения американского СПГ или использоваться в качестве политического оружия заокеанскими коллегами", - сказал Мерен, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" в рамках ПМЭФ-2019.
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"Моя компания продолжает поддерживать этот проект, мы продолжаем финансировать и инвестировать в "Северный поток-2", потому что он европейский и в нем есть большая необходимость", - добавил он.
По словам Мерена, проект хорошо продвигается, остается проложить порядка 800 километров трубопровода и "к концу года, надеемся, он будет пущен в эксплуатацию".
Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставляет другую половину средств - 4,75 миллиарда евро. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумСеверный поток-2РоссияЭкономика
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