В ДНР раскритиковали украинский проект о лишении имущества жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Законопроект о лишении имущества жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, не способствует мирному урегулированию конфликта в регионе, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.

Законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России, был внесен в Верховную раду во вторник.

"Акт законодательной инициативы произошел на фоне заявления президента Зеленского о его готовности к переговорам с Россией и внедрению минских соглашений. Считаю, что такой подход к переговорному процессу практически не оставляет надежды на его позитивный результат", - сказал РИА Новости Бидёвка.

Он напомнил, что минские соглашения предусматривают обмен пленными между Киевом и Донбассом, а также амнистию для участников конфликта. Но вместо этого "на Украине продолжают осуждать по политическим статьям и делают это даже в отсутствие обвиняемых".

"Подобную практику никак нельзя назвать конструктивным подходом к мирному решению конфликта в Донбассе", - добавил Бидёвка.