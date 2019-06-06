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РИА Новости

В ДНР раскритиковали украинский проект о лишении имущества жителей Донбасса

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Паспорта граждан ДНР и РФ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Законопроект о лишении имущества жителей Донбасса, получивших паспорта РФ, не способствует мирному урегулированию конфликта в регионе, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка.
Законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России, был внесен в Верховную раду во вторник.
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"Акт законодательной инициативы произошел на фоне заявления президента Зеленского о его готовности к переговорам с Россией и внедрению минских соглашений. Считаю, что такой подход к переговорному процессу практически не оставляет надежды на его позитивный результат", - сказал РИА Новости Бидёвка.
Он напомнил, что минские соглашения предусматривают обмен пленными между Киевом и Донбассом, а также амнистию для участников конфликта. Но вместо этого "на Украине продолжают осуждать по политическим статьям и делают это даже в отсутствие обвиняемых".
"Подобную практику никак нельзя назвать конструктивным подходом к мирному решению конфликта в Донбассе", - добавил Бидёвка.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
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