Тамбовщина подписала соглашение о поддержке интеллектуальной собственности

ТАМБОВ, 6 июн – РИА Новости. Администрация Тамбовской области подписала на ПМЭФ-2019 трехстороннее соглашение с Минэкономразвития РФ и Роспатентом о взаимодействии в целях развития сферы интеллектуальной собственности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соглашение подписали заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и тамбовский губернатор Александр Никитин.

"Документ предусматривает взаимодействие во внедрении в практику Тамбовской области рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Рекомендации направлены на развитие государственной политики в сфере интеллектуальной собственности на уровне субъектов РФ, совершенствование управления правами региона на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение трансфера технологий и стимулирование изобретательской активности", - сказал представитель пресс-службы.

В рамках соглашения будет осуществляться методологическая и информационная поддержка по ряду направлений.

"Региону будет оказана поддержка в развитии инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, формировании региональных брендов, а также содействие в подготовке по специальностям в сфере управления интеллектуальной собственностью", - сказал собеседник агентства.