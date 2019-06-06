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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовщина подписала соглашение о поддержке интеллектуальной собственности

Вчера, 16:53
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© Fotolia / taa22Человеческий мозг
Человеческий мозг
© Fotolia / taa22
ТАМБОВ, 6 июн – РИА Новости. Администрация Тамбовской области подписала на ПМЭФ-2019 трехстороннее соглашение с Минэкономразвития РФ и Роспатентом о взаимодействии в целях развития сферы интеллектуальной собственности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соглашение подписали заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко, руководитель Роспатента Григорий Ивлиев и тамбовский губернатор Александр Никитин.

"Документ предусматривает взаимодействие во внедрении в практику Тамбовской области рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Рекомендации направлены на развитие государственной политики в сфере интеллектуальной собственности на уровне субъектов РФ, совершенствование управления правами региона на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечение трансфера технологий и стимулирование изобретательской активности", - сказал представитель пресс-службы.

В рамках соглашения будет осуществляться методологическая и информационная поддержка по ряду направлений.
"Региону будет оказана поддержка в развитии инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, формировании региональных брендов, а также содействие в подготовке по специальностям в сфере управления интеллектуальной собственностью", - сказал собеседник агентства.
Соглашение также устанавливает целевые показатели результативности, которые рассчитаны для каждого субъекта РФ в индивидуальном порядке.
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