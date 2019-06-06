Путин рассказал об отношении к Гуаидо

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

СТРЕЛЬНА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что незаконно провозгласивший себя временным главой Венесуэлы Хуан Гуаидо - симпатичный человек, к которому он относится нейтрально, но его способ прихода власти создает хаос.

"Он симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно, но если мы это в практику введем, такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед Господом объявил себя главой государства, это нормально или нет? Ну тогда хаос будет во всем мире", - сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств.

"Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, где угодно, в Великобритании премьер-министра будем избирать, во Франции президента так изберем. Ну что это будет? Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: вы с ума сошли или нет, вы понимаете, к чему это приведет?", - добавил он.