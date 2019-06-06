Итальянский бизнесмен ожидает роста экспорта в Россию в ближайшие годы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В Италии ожидают, что экспорт страны в Россию в ближайшие годы вырастет на 5%, заявил генеральный управляющий итальянского экспортно-кредитного агентства SACE Алессандро Дечио на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Средний и малый бизнес продолжает страдать от сокращения коммерческих операций и экспорта в РФ. Мы не можем отрицать, что в условиях санкций мы много потеряли, сократился оборот экспортных операций с Россией, но я полагаю, что есть и много позитивного", - сказал Дечио, выступая на сессии бизнес-диалога "Россия – Италия" в рамках ПМЭФ.
По его словам, цифры и ожидания сейчас оптимистичны.
"Мы ожидаем, что итальянский экспорт в Россию вырастет примерно на 5% в ближайшие годы. Это, конечно, позитивный момент", - заявил бизнесмен.
Он добавил, что SACE с 2006 года работает в Москве и продолжает работать в сложных условиях.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.