Итальянский бизнесмен ожидает роста экспорта в Россию в ближайшие годы

"Средний и малый бизнес продолжает страдать от сокращения коммерческих операций и экспорта в РФ. Мы не можем отрицать, что в условиях санкций мы много потеряли, сократился оборот экспортных операций с Россией, но я полагаю, что есть и много позитивного", - сказал Дечио, выступая на сессии бизнес-диалога "Россия – Италия" в рамках ПМЭФ.