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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Итальянский бизнесмен ожидает роста экспорта в Россию в ближайшие годы

Вчера, 16:47
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастники на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Участники на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. В Италии ожидают, что экспорт страны в Россию в ближайшие годы вырастет на 5%, заявил генеральный управляющий итальянского экспортно-кредитного агентства SACE Алессандро Дечио на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Средний и малый бизнес продолжает страдать от сокращения коммерческих операций и экспорта в РФ. Мы не можем отрицать, что в условиях санкций мы много потеряли, сократился оборот экспортных операций с Россией, но я полагаю, что есть и много позитивного", - сказал Дечио, выступая на сессии бизнес-диалога "Россия – Италия" в рамках ПМЭФ.
Президент Италии Серджо Маттарелла
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По его словам, цифры и ожидания сейчас оптимистичны.
"Мы ожидаем, что итальянский экспорт в Россию вырастет примерно на 5% в ближайшие годы. Это, конечно, позитивный момент", - заявил бизнесмен.
Он добавил, что SACE с 2006 года работает в Москве и продолжает работать в сложных условиях.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумРоссияИталияЭкономика
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