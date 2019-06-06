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РИА Новости

В Ростовской области в день перехода на "цифру" приняли 2,5 тысячи звонков

Вчера, 16:47
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цифровое телевещание . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн – РИА Новости. Порядка 2,5 тысячи звонков поступило на федеральную и региональную горячие линии в день перехода Ростовской области на цифровое телевещание, сообщил на пресс-конференции министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря. На сегодняшний день 64 региона уже перешли на "цифру", в том числе в 36 регионах отключение аналогового ТВ произошло 3 июня. Ростовская область была в их числе. Оставшийся 21 регион перейдет на цифровое вещание 14 октября.
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По словам Лопаткина, за несколько дней до отключения аналогового ТВ на горячую линию поступало порядка 200-300 звонков. "За 12 часов (в день перехода на "цифру") поступило 2,5 тысячи звонков на федеральную и региональную линию", - сказал он. Для сравнения ежесуточно на единый номер "112" в Ростовской области по различным вопросам поступает около 5 тысяч звонков.
"Это был ледяной душ. Звонки были разные, но агрессии не было. Были деловые, продуктивные. Звонило старшее поколении, например, - "вчера были волонтеры, все показали, но забыла куда нажимать, расскажите". Все звонки отрабатывались", - сказал министр. Параллельно, по его словам, были просьбы прислать волонтеров домой. В этой работе задействовано 1,7 тысячи молодых людей.
"Сегодня количество звонков снизилось в два-три раза. Звонков пока достаточное количество, но в основном спрашивают, можно ли на одну приставку два телевизора подключить или какая приставка лучше", - уточнил Лопаткин.
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Переход на цифровое телевидениеРостовская областьОбщество
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