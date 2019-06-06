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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область продолжит взаимодействие с группой "Черкизово"

Вчера, 16:46
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ТАМБОВ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на полях ПМЭФ-2019 подписал соглашение, направленное на дальнейшее развитие проекта "Тамбовская индейка", который реализует в регионе группа "Черкизово", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соглашение о намерениях к взаимодействию по реализации на территории области комплексного инвестпроекта "Тамбовская индейка", направленного на увеличение мощностей производства индейки, помимо тамбовского губернатора, подписали генеральный директор ПАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов и председатель совета директоров компании "Групо Эмпресариаль Фуэртес, С.Л." Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Испания).

"Администрация области оказывает организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта. Соглашение будет способствовать поддержке предпринимательства и частной инициативы и иметь большое значение для поддержания благоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Никитин также провел переговоры с генеральным директором ПАО "Группа "Черкизово", речь шла о строительстве второй очереди предприятия "Тамбовская индейка".
"В прошлом году предприятие вышло на полную производственную мощность: объем продукции составил 54,6 тысячи тонн, что сделало его одним из крупнейших производителей мяса индейки в России. Строительство второй очереди проекта позволит увеличить мощность до 70 тысяч тонн", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что ООО "Тамбовская индейка" - совместный проект испанской компании Gruppo Fuertes и Группы "Черкизово". Проект реализуется при активном содействии администрации области и входит в перечень проектов по импортозамещению, поддерживаемых правительством России.
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