Тамбовская область продолжит взаимодействие с группой "Черкизово"

ТАМБОВ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на полях ПМЭФ-2019 подписал соглашение, направленное на дальнейшее развитие проекта "Тамбовская индейка", который реализует в регионе группа "Черкизово", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соглашение о намерениях к взаимодействию по реализации на территории области комплексного инвестпроекта "Тамбовская индейка", направленного на увеличение мощностей производства индейки, помимо тамбовского губернатора, подписали генеральный директор ПАО "Группа Черкизово" Сергей Михайлов и председатель совета директоров компании "Групо Эмпресариаль Фуэртес, С.Л." Рафаэль Фуэртес Кинтанилья (Испания).

"Администрация области оказывает организационное, информационное и консультативное содействие в реализации проекта. Соглашение будет способствовать поддержке предпринимательства и частной инициативы и иметь большое значение для поддержания благоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Никитин также провел переговоры с генеральным директором ПАО "Группа "Черкизово", речь шла о строительстве второй очереди предприятия "Тамбовская индейка".

"В прошлом году предприятие вышло на полную производственную мощность: объем продукции составил 54,6 тысячи тонн, что сделало его одним из крупнейших производителей мяса индейки в России. Строительство второй очереди проекта позволит увеличить мощность до 70 тысяч тонн", - сказал собеседник агентства.