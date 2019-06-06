Правительство одобрило проект соглашения о безвизовом режиме с Мальдивами

"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный МИДом России ... проект соглашения между правительством РФ и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан Мальдивской Республики", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.