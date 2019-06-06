Правительство одобрило проект соглашения о безвизовом режиме с Мальдивами

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и Мальдив, соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В соответствии с пунктом 1 статьи 11 федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный МИДом России ... проект соглашения между правительством РФ и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и граждан Мальдивской Республики", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
МИД России поручено по достижении договоренности с Мальдивами подписать от имени правительства РФ это соглашение, разрешено вносить изменения, не имеющие принципиального характера.