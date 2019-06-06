ВЦИОМ и Центр социальных проектов займутся популяризацией волонтерства

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВЦИОМ и АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого договорились о совместных проектах по популяризации рабочих профессий и волонтерства, говорится в совместном пресс-релизе организаций.

"Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме... Соглашение предусматривает сотрудничество в организации совместных проектов по популяризации рабочих профессий, волонтерства, а также формирование нравственных ориентиров и воспитание подрастающего поколения", - отмечается в пресс-релизе.

Одной из целей подписания меморандума, уточняется в пресс-релизе, является содействие в проведении всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!".

"Сегодня тема волонтерства и социально-значимых активностей - особенно актуальна, все больше людей осознают важность личного участия в формировании общественных благ. Наш опрос волонтеров показал, что ими движут, помимо интереса, желание быть полезным обществу, а также стремление реализовать свои инициативы. Поэтому наше сотрудничество — это вклад не только в общее дело помощи друг другу, но и предоставление возможности людям выражать свои благородные стремления и потребности", - сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.