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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

ВЦИОМ и Центр социальных проектов займутся популяризацией волонтерства

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСимволика Петербургского международного экономического форума 2019
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ВЦИОМ и АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" на полях Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого договорились о совместных проектах по популяризации рабочих профессий и волонтерства, говорится в совместном пресс-релизе организаций.
"Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме... Соглашение предусматривает сотрудничество в организации совместных проектов по популяризации рабочих профессий, волонтерства, а также формирование нравственных ориентиров и воспитание подрастающего поколения", - отмечается в пресс-релизе.
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Одной из целей подписания меморандума, уточняется в пресс-релизе, является содействие в проведении всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!".
"Сегодня тема волонтерства и социально-значимых активностей - особенно актуальна, все больше людей осознают важность личного участия в формировании общественных благ. Наш опрос волонтеров показал, что ими движут, помимо интереса, желание быть полезным обществу, а также стремление реализовать свои инициативы. Поэтому наше сотрудничество — это вклад не только в общее дело помощи друг другу, но и предоставление возможности людям выражать свои благородные стремления и потребности", - сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, слова которого приводятся в пресс-релизе.
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По словам исполнительного директора ЦСП "Быть человеком" Дарьи Топильской, опыт и экспертная поддержка ВЦИОМ помогут центру "поднимать престиж рабочих профессий, воспитывать сознательность и нравственность в подрастающем поколении, повысят интерес общества к волонтерству и социально значимым инициативам, в частности, к проекту "Героям – быть!".
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Петербургский международный экономический форумРоссияВЦИОМОбщество
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