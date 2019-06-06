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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кириенко назвал инвестиции в человеческий капитал приоритетной задачей

Вчера, 16:29
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Главная задача государства заключается в выращивании квалифицированных управленцев, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В ходе работы пленарной сессии Сбербанка на ПМЭФ Кириенко отметил высокую значимость "человеческого лидерства" для развития бизнеса, науки и производства.
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"Почти любой руководитель говорит: "Дайте мне хотя бы десяток... великолепно толковых лидеров, и я решу любую нерешаемую задачу". Если люди - главное, то приоритетная задача государства - это выращивание квалифицированных лидеров, квалифицированных управленцев, квалифицированных специалистов. То есть инвестиции в человеческий капитал - для государства самое главное", - заявил Кириенко.
Первый замглавы администрации президента РФ добавил, что здесь речь идет не только о денежных инвестициях, но в первую очередь о времени, как о "самом главном" и "самом тяжелом".
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"Это время лучших управленцев страны, которое должно быть инвестировано в передачу знаний, в повышение навыков", - пояснил он, уточнив, что, по его мнению, лидерские качества передаются "только от человека к человеку, и никак по-другому", это никогда не смогут заменить интернет-технологии.
По словам Кириенко, государство должно "задавать пример" непрерывного обучения управленцев, создавать и поддерживать "сквозную систему" обучения, которая бы работала, начиная от школы, и вплоть до повышения квалификации "уже состоявшихся людей". Он напомнил, что такая практика уже реализуется на примере детских лагерей, образовательного центра "Сириус", а также Высшей школы госуправления при РАНХиГС, из выпускников которой за последние два года были назначены 18 глав регионов, 2 федеральных министра, порядка 18 замминистров, а также заместители губернаторов и региональные министры.
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Петербургский международный экономический форумСергей КириенкоОбщество
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