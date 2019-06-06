Кириенко назвал инвестиции в человеческий капитал приоритетной задачей

"Почти любой руководитель говорит: "Дайте мне хотя бы десяток... великолепно толковых лидеров, и я решу любую нерешаемую задачу". Если люди - главное, то приоритетная задача государства - это выращивание квалифицированных лидеров, квалифицированных управленцев, квалифицированных специалистов. То есть инвестиции в человеческий капитал - для государства самое главное", - заявил Кириенко.

Первый замглавы администрации президента РФ добавил, что здесь речь идет не только о денежных инвестициях, но в первую очередь о времени, как о "самом главном" и "самом тяжелом".

"Это время лучших управленцев страны, которое должно быть инвестировано в передачу знаний, в повышение навыков", - пояснил он, уточнив, что, по его мнению, лидерские качества передаются "только от человека к человеку, и никак по-другому", это никогда не смогут заменить интернет-технологии.

По словам Кириенко, государство должно "задавать пример" непрерывного обучения управленцев, создавать и поддерживать "сквозную систему" обучения, которая бы работала, начиная от школы, и вплоть до повышения квалификации "уже состоявшихся людей". Он напомнил, что такая практика уже реализуется на примере детских лагерей, образовательного центра "Сириус", а также Высшей школы госуправления при РАНХиГС, из выпускников которой за последние два года были назначены 18 глав регионов, 2 федеральных министра, порядка 18 замминистров, а также заместители губернаторов и региональные министры.