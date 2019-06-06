Греф: замедление роста ВВП Китая из-за торговой войны почувствуют все

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Возможное замедление темпов роста экономики Китая из-за торговой войны с США, а также, если начнутся снижаться темпы роста ВВП Индии, почувствуют все без исключения страны, уверен глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы думаем о последствиях вот такой торговой войны с Китаем, которую мы видим сейчас. За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна - это Китай. Если сложить Китай и Индию, то это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому, в общем, замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения. Поэтому надо на это обращать внимание и считать все последствия для мировой экономики", - заявил Греф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.