Греф: замедление роста ВВП Китая из-за торговой войны почувствуют все

"Мы думаем о последствиях вот такой торговой войны с Китаем, которую мы видим сейчас. За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна - это Китай. Если сложить Китай и Индию, то это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому, в общем, замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения. Поэтому надо на это обращать внимание и считать все последствия для мировой экономики", - заявил Греф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.