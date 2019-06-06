Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T16:29Z
https://ria.ru/20190606/1555333380.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155533/44/1555334429_0:0:2834:1595_1036x0_80_0_0_02efb8645f2f575d5cf22d382e557cee.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Греф: замедление роста ВВП Китая из-за торговой войны почувствуют все

Вчера, 16:29
482
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Возможное замедление темпов роста экономики Китая из-за торговой войны с США, а также, если начнутся снижаться темпы роста ВВП Индии, почувствуют все без исключения страны, уверен глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы думаем о последствиях вот такой торговой войны с Китаем, которую мы видим сейчас. За последние 10 лет 36% прироста всего мирового ВВП обеспечивала одна страна - это Китай. Если сложить Китай и Индию, то это более половины вклада в прирост мирового ВВП. Поэтому, в общем, замедление роста этих стран, конечно же, почувствуют все без исключения. Поэтому надо на это обращать внимание и считать все последствия для мировой экономики", - заявил Греф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Грузовые контейнеры с товарами из Китая в порту Окленда, США
2 июня, 08:00
"Редкоземельная бомба": новое оружие Китая против США
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
220231
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумГерман ГрефКитайСШАЭкономика
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
РИА
Новости
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал завещание, рассказал юрист
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния