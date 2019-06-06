Захарова сравнила западный контроль за медиапространством с российским

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что западные законы в отношении распространения недостоверной информации и контроля над информационным пространством жестче российских аналогов.

По ее словам, сейчас наблюдается сегментация глобального информационного пространства, появление границ и закрепление их на законодательном уровне.

"Та самая стена, о которой говорил Дональд Трамп, должна разделять США и Мексику, вот такая же стена и такие же стены начинают возводиться в информационном пространстве между странами, между языковыми пространствами, между народами в рамках одного языкового пространства. И процессы эти набирают колоссальные обороты", — сказала дипломат на панельной сессии ПМЭФ-2019, организованной МИА "Россия сегодня".

Захарова подчеркнула, что Россия не является ни организатором этого процесса, ни его пионером.

"Мы констатировали несколько лет назад это изменение. Мы пытались сделать что-то, чтобы его предотвратить. Были и попытки, причем практические, с призывами на международных площадках, через профильные структуры, объединить усилия, найти общие ответы на общие вызовы, не прикрываться и не прикрывать эти процессы фрагментации информационного пространства борьбой с фейками", — рассказала она.

По словам представителя МИД, более логично было бы создать универсальные мировые механизмы противодействия недостоверной информации, такое общее информационное пространство, которое действовало бы по понятным законам.

Однако Франция, Великобритания, Германия и, в особенности, США уже перешли от попытки обсуждения к проработке очень жестких, суровых законов, не сравнимых ни в каком смысле с российскими, продолжила Захарова. Таким образом, Запад полностью ограничивает и ставит под контроль собственное информационное пространство, считает она.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, а также о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государству. За распространение недостоверной информации грозит штраф до полутора миллионов рублей.