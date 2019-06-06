Президент Болгарии рассказал об условиях увеличения поставок газа из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что есть условия для увеличения поставок газа из РФ и его транзита через Болгарию.

"Я бы хотел ознакомить вас более подробно с тем, что Болгария продолжает модернизировать газотранспортную систему с планами создания газораспределительного центра, газовой биржи, создаются интерконнекторы с нашими соседями. Это дает новые возможности, дополнительные возможности поставок российского газа в Болгарию, в новых направлениях, в направлении Центральной Европы", - сказал он.