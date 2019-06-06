Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T16:18Z
https://ria.ru/20190606/1555332910.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155512/70/1555127093_0:168:3133:1930_1036x0_80_0_0_cf9cbcbb1e11a866eebf86c49d059c63.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин назвал заключение договора с Японией сложным процессом

Вчера, 16:18
432
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он и премьер-министр Японии Синдзо Абэ точно хотят заключить мирный договор между РФ и Японией, но это сложный процесс.
"Ну, это сложные процессы, и говорить о том, что или я, ваш покорный слуга, или премьер-министр Абэ завтра это решим, я так не могу сказать, но я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора, и я этого тоже хочу", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Остров Шикотан. Архивное фото
14 мая, 05:27
Правительство Японии осудило слова депутата о "войне" за Курилы
420006
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Синдзо АбэВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия обеспокоена военным сотрудничеством Японии с США
РИА
Новости
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
Глава AmCham не ожидает серьезных санкций США по "Северному потоку — 2"
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал, как можно защитить русскоязычных граждан на Украине
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал об отношении к Гуаидо
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии рассказал об условиях увеличения поставок газа из России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере
Мадонна
Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал решать спорные вопросы с Японией путем диалога
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин особо выделил Пушкина и Петра I среди выдающихся россиян
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал данные об усилении пророссийских сил в ЕП
Леонид Кучма
Кучма заявил об отсутствии экономической блокады Донбасса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: Испания должна сама решить, как существовать с Каталонией
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия не собирается вмешиваться в американские выборы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Путин провел встречу с президентом Болгарии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния