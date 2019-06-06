Путин назвал заключение договора с Японией сложным процессом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он и премьер-министр Японии Синдзо Абэ точно хотят заключить мирный договор между РФ и Японией, но это сложный процесс.
"Ну, это сложные процессы, и говорить о том, что или я, ваш покорный слуга, или премьер-министр Абэ завтра это решим, я так не могу сказать, но я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора, и я этого тоже хочу", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.