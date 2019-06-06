Путин назвал заключение договора с Японией сложным процессом

"Ну, это сложные процессы, и говорить о том, что или я, ваш покорный слуга, или премьер-министр Абэ завтра это решим, я так не могу сказать, но я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора, и я этого тоже хочу", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.