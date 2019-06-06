Мадонна прокомментировала сообщения о свидании с Трампом

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Певица Мадонна в интервью Певица Мадонна в интервью New York Times заявила, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн "переступал черты и границы", когда они в 1991 году работали вместе над документальным фильмом "В постели с Мадонной", и опровергла слухи о том, что она пригласила Дональда Трампа на свидание.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.

"Когда мы работали вместе, Харви переступал черты и границы и был невероятно сексуально игрив и нахален со мной. Он был женат в то время, и я, конечно, не была заинтересована", - заявила певица.

Такое поведение продюсера Мадонна объяснила тем, что многие женщины, которые с ним работали в то время, полагали, что "Харви добивается этого, потому что у него так много власти, он так успешен, и все хотят с ним работать, поэтому необходимо с этим смириться".

При этом она отметила также, что с ее точки зрения, "хорошо, что кто-то, кто злоупотреблял властью в течение стольких лет, был… привлечен к ответственности".

В интервью Мадонна также опровергла слух, что однажды она позвала Дональда Трампа на свидание. Она вспомнила, что, снимаясь в кампании модного дома Versace, в доме фотографа в курортном городе Палм-Бич в США, Трамп неоднократно звонил ей.