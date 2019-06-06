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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Россия обеспокоена военным сотрудничеством Японии с США

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия не подвергает сомнению право Токио обеспечивать безопасность любыми методами, но у Москвы есть озабоченности по военному сотрудничеству Японии с США, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не подвергаем, еще раз повторяю, сомнению права Японии обеспечить свою безопасность так, как она считает нужным это сделать, мы исходим из того, что японская сторона будет с уважением относиться и к нашим озабоченностям. Это предмет переговоров, предмет неспешного, экспертного обсуждения", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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По словам Путина, озабоченности России "известны японским друзьям и партнерам".
"Пока мы не получили ответы на те вопросы, которые были сформулированы. Действительно, в значительной степени это связано с военным сотрудничеством с Соединенными штатами. Вот сейчас они (США) заявили о выходе фактическом из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, насколько мне известно, Япония положительно относится к размещению этих систем вооружения на своей территории. Мы не повергаем сомнению право Японии обеспечить свою безопасность теми средствами, которые она считает наиболее эффективными и нужными. Это суверенное право любой страны, но суверенное право нашей страны - подумать о своей безопасности и сделать вывод о том, что меняется в этой связи или может измениться в этой связи в регионе с точки зрения обеспечения безопасности РФ", - пояснил российский президент.
Он напомнил, что когда в 1956 году подписывалась известная декларация между СССР и Японией, не было еще договора по военному сотрудничеству между Вашингтоном и Токио. "Теперь он есть, там есть статьи, которые нужно понять, как они работают, там нужно понять возможности Японии в рамках этого договора принимать какие-то суверенные решения", - отметил Путин.
"Собрались строить американские союзники взлетно-посадочную полосу для одного из подразделений американской армии (в Японии), местные жители против, губернатор выходит с ними на акции протеста, а аэропорт-то строится. А если так же все будет строиться на других территориях, которые представляют для нас существенные интересы с точки зрения обеспечения безопасности России? Мы не знаем, ответов-то нет пока", - сказал президент РФ.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинЯпонияВ мире
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