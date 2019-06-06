Россия обеспокоена военным сотрудничеством Японии с США

"Пока мы не получили ответы на те вопросы, которые были сформулированы. Действительно, в значительной степени это связано с военным сотрудничеством с Соединенными штатами. Вот сейчас они (США) заявили о выходе фактическом из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, насколько мне известно, Япония положительно относится к размещению этих систем вооружения на своей территории. Мы не повергаем сомнению право Японии обеспечить свою безопасность теми средствами, которые она считает наиболее эффективными и нужными. Это суверенное право любой страны, но суверенное право нашей страны - подумать о своей безопасности и сделать вывод о том, что меняется в этой связи или может измениться в этой связи в регионе с точки зрения обеспечения безопасности РФ", - пояснил российский президент.