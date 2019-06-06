Сейм Латвии принял закон о гражданстве главы Латвийской православной церкви

РИГА, 6 июн – РИА Новости. Сейм Латвии в окончательном чтении в срочном порядке одобрил поправки к закону о Латвийской православной церкви, согласно которым, ее глава, митрополиты, епископы и кандидаты на эти должности должны быть священниками и гражданами страны, сообщила пресс-служба Сейма со ссылкой на текст принятого закона.

Кроме того, они должны постоянно проживать в Латвии не менее десяти последних лет.

"Введение критериев гражданства и постоянного места жительства для должностных лиц таких религиозных организаций, руководство которых находится за пределами Латвии, позволит укрепить автономию этих организаций и даст возможность избежать потенциального влияния из-за рубежа", - заявил в своей речи председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Латвии Артус Кайминьш.

В ходе подготовки законопроекта были проведены консультации с представителями Латвийской православной церкви и министерства иностранных дел. Закон вступит в силу, если его одобрит президент.