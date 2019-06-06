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РИА Новости

В Нигерии 16 человек погибли в результате нападения боевиков

Вчера, 15:57
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В результате нападения боевиков в городе Гусау на северо-западе Нигерии погибли 16 человек, еще 14 пострадали, сообщает издание Daily Post Nigeria со ссылкой на местные власти.
Пресс-секретарь правительства штата Замфара Юсуф Идрис, где произошла атака, подтвердил гибель людей и сообщил, что губернатор штата посетил место происшествия и выразил соболезнования близким жертв, пишет газета.
"Губернатор также распорядился переместить 14 человек, которые получили ранения в результате стрельбы, из больницы общего профиля в Каноме, в Федеральный медицинский центр в Гусау для лучшего медицинского обслуживания", - добавил Идрис, отметив, что правительство штата возьмет на себя все расходы.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
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