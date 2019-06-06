Пресс-конференция о ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

Участники:
- президент Паралимпийского комитета России Владимир ЛУКИН;
- председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел РОЖКОВ;
- главный тренер Паралимпийской сборной команды России по футболу спортсменов с ЦП, президент Всероссийской федерации футбола с ЦП, заслуженный тренер России Автандил БАРАМИДЗЕ;
- тренер национальной сборной команды, генеральный секретарь Всероссийской федерации футбола с ЦП Александр КОЛОБАЕВ;
- капитан Паралимпийской сборной команды России по футболу спортсменов с ЦП, чемпион Паралимпийских игр Иван ПОТЕХИН;
- игроки Паралимпийской сборной команды России по футболу спортсменов с ЦП, чемпионы Паралимпийских игр Лаша МУРВАНАДЗЕ и Александр КУЛИГИН.
Мировое первенство пройдет с 2 по 20 июля в испанской Севилье. Кто вошел в состав сборной? С кем сразятся россияне? Как проходит подготовка? Как развивается это направление футбола в России и мире?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
- президент Паралимпийского комитета России Владимир ЛУКИН;
- председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел РОЖКОВ;
- главный тренер Паралимпийской сборной команды России по футболу спортсменов с ЦП, президент Всероссийской федерации футбола с ЦП, заслуженный тренер России Автандил БАРАМИДЗЕ;
- тренер национальной сборной команды, генеральный секретарь Всероссийской федерации футбола с ЦП Александр КОЛОБАЕВ;
- капитан Паралимпийской сборной команды России по футболу спортсменов с ЦП, чемпион Паралимпийских игр Иван ПОТЕХИН;
- игроки Паралимпийской сборной команды России по футболу спортсменов с ЦП, чемпионы Паралимпийских игр Лаша МУРВАНАДЗЕ и Александр КУЛИГИН.
Мировое первенство пройдет с 2 по 20 июля в испанской Севилье. Кто вошел в состав сборной? С кем сразятся россияне? Как проходит подготовка? Как развивается это направление футбола в России и мире?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/