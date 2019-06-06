Пресс-конференция о ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

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10 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная участию Паралимпийской сборной команды России в Чемпионате мира по футболу среди лиц с церебральным параличом.