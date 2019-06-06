Путин призвал Иран и США вернуться к нормальному диалогу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Если США и Иран вернутся к нормальному диалогу, то это можно будет только поприветствовать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На мой взгляд, лучше вернуться к нормальному диалогу. Например, я заметил, что президент Трамп недавно написал в сетях, что он в принципе готов к встречам и переговорам со своим иранским коллегой, с президентом Ирана. Это можно только приветствовать", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.