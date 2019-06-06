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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Захарова рассказала о стенах в мировом информационном пространстве

Вчера, 15:53
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила формирующиеся разграничения в мировом информационном пространстве с предложенной американским президентом Дональдом Трампом стеной на границе между США и Мексикой.
"Мир начинает строить в информационном пространстве границы. Та самая стена, о которой говорил Дональд Трамп, должна разделять США и Мексику, вот такая же стена и такие же стены начинают возводиться в информационном пространстве между странами, между языковыми пространствами, между народами в рамках одного языкового пространства. И процессы эти набирают колоссальные обороты", - заявила она на сессии, организованной МИА "Россия сегодня", в рамках ПМЭФ.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумМария ЗахароваРоссияВ мире
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