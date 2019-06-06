Захарова рассказала о стенах в мировом информационном пространстве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила формирующиеся разграничения в мировом информационном пространстве с предложенной американским президентом Дональдом Трампом стеной на границе между США и Мексикой.
"Мир начинает строить в информационном пространстве границы. Та самая стена, о которой говорил Дональд Трамп, должна разделять США и Мексику, вот такая же стена и такие же стены начинают возводиться в информационном пространстве между странами, между языковыми пространствами, между народами в рамках одного языкового пространства. И процессы эти набирают колоссальные обороты", - заявила она на сессии, организованной МИА "Россия сегодня", в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.