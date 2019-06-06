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РИА Новости

Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, кого бы он хотел видеть новым премьер-министром Великобритании, подчеркнул, что это дело британского народа.
"Это не нам решать, это дело британского народа и британского истеблишмента, в том числе и прежде всего политического. Каков будет расклад в парламенте, наверное, кто из кандидатов предложит наиболее привлекательный способ решения наиболее острых вопросов повестки дня, имеется в виду Brexit, конечно, и внутриполитической, экономической, тот и победит. Я не знаю, это же не наше дело", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
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