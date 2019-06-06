Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере

"Это не нам решать, это дело британского народа и британского истеблишмента, в том числе и прежде всего политического. Каков будет расклад в парламенте, наверное, кто из кандидатов предложит наиболее привлекательный способ решения наиболее острых вопросов повестки дня, имеется в виду Brexit, конечно, и внутриполитической, экономической, тот и победит. Я не знаю, это же не наше дело", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.