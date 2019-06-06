Путин рассказал о сотрудничестве с Ираном по Сирии

"Мы, наоборот, сотрудничаем с Ираном в Сирии. Я считаю, что благодаря иранской позиции, позиции Турции, России, удалось много сделать с точки зрения прекращения кровопролития в Сирии. Иран внес огромный вклад в это дело. И больше того, проявил даже гибкость - отвел свои войска от Голанских высот с целью создать благоприятные условия для работы с региональными державами", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.