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РИА Новости
Война в Сирии

Путин рассказал о сотрудничестве с Ираном по Сирии

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Иран в сотрудничестве с Россией и Турцией по Сирии внес огромный вклад и сделал много позитивного, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, наоборот, сотрудничаем с Ираном в Сирии. Я считаю, что благодаря иранской позиции, позиции Турции, России, удалось много сделать с точки зрения прекращения кровопролития в Сирии. Иран внес огромный вклад в это дело. И больше того, проявил даже гибкость - отвел свои войска от Голанских высот с целью создать благоприятные условия для работы с региональными державами", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ.
"Иран очень много сделал позитивного", - подчеркнул он.
Дамаск, Сирия
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Война в СирииВладимир ПутинСирияРоссияИран
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