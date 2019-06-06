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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Курчатовского института попробовал себя в роли редактора РИА Новости

Вчера, 15:48
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.
Ковальчук опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Германия принимает участие в создании международного центра нейтронных исследований на базе уникального реактора ПИК, построенного на площадке Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в Гатчине (Ленинградская область).
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Ковальчук был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Национального исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
19 апреля, 10:35
Аксенов попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
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Петербургский международный экономический форумМихаил КовальчукРоссияОбщество
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