Глава Курчатовского института попробовал себя в роли редактора РИА Новости

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума.

Ковальчук опубликовал сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня". Он заявил, что Германия принимает участие в создании международного центра нейтронных исследований на базе уникального реактора ПИК, построенного на площадке Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в Гатчине (Ленинградская область).

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а также появилась на мультимедийном экране на стенде МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ. Позже новость была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Ковальчук был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

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