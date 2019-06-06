В Венгрии раскритиковали работу прошлого состава Еврокомиссии

"Прошлый состав Еврокомиссии плохо отработал свой срок, это касается проблем мигрантов, экономики, других вопросов, мы не могли сохранить в своем составе Великобританию, очень плохой результат",- сказал Сийярто, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" на Петербургском международном экономическом форуме.

Прошедшие в странах ЕС 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. При этом предложения по возможным кандидатурам на замену председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и руководителя ЕЦБ может быть подготовлен к саммиту ЕС 20-21 июня.