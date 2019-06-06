В Венгрии раскритиковали работу прошлого состава Еврокомиссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что прошлый состав Еврокомиссии плохо отработал свой срок.
"Прошлый состав Еврокомиссии плохо отработал свой срок, это касается проблем мигрантов, экономики, других вопросов, мы не могли сохранить в своем составе Великобританию, очень плохой результат",- сказал Сийярто, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" на Петербургском международном экономическом форуме.
Прошедшие в странах ЕС 23-26 мая выборы в новый состав Европарламента сформируют расклад сил в европейских структурах на следующие пять лет. При этом предложения по возможным кандидатурам на замену председателей ЕК и Евросовета, главы дипломатии ЕС и руководителя ЕЦБ может быть подготовлен к саммиту ЕС 20-21 июня.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.