Путин призвал решать спорные вопросы с Японией путем диалога

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России удалось решить ряд спорных вопросов с КНР путем диалога, так же нужно действовать и с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот я уже много раз приводил этот пример. Мы же с Китаем вели переговоры по пограничному размежеванию 40 лет. И только тогда, когда мы поняли, что мы... Мы же, кстати, не входим ни в какие блоки военные, не создаем никаких блоков, мы не строим свою политику против третьих стран, мы просто развиваем двусторонние отношения, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это так и есть на самом деле", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
5 июня, 04:25Межгосударственные отношения России и Китая
"Вот мы вчера вели переговоры, у нас там, по-моему, десяток подгрупп и межправительственных комиссий создано, и каждая комиссия докладывала по своему виду деятельности - по инфраструктуре, по энергетике, по гуманитарным связям, по космосу, по промышленности в целом. То есть это реальное двустороннее партнерство очень глубокое и широкое. И на базе вот таких отношений мы решили и вопросы пограничного размежевания, ну нам нужно стремиться к тому же самому, к созданию таких же условий с Японией", - подчеркнул он.