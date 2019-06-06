Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T15:44Z
https://ria.ru/20190606/1555330337.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155532/93/1555329381_0:0:2856:1608_1036x0_80_0_0_fb8a540f3d973a1d9305765d6a0af598.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин призвал решать спорные вопросы с Японией путем диалога

Вчера, 15:44
224
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России удалось решить ряд спорных вопросов с КНР путем диалога, так же нужно действовать и с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот я уже много раз приводил этот пример. Мы же с Китаем вели переговоры по пограничному размежеванию 40 лет. И только тогда, когда мы поняли, что мы... Мы же, кстати, не входим ни в какие блоки военные, не создаем никаких блоков, мы не строим свою политику против третьих стран, мы просто развиваем двусторонние отношения, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это так и есть на самом деле", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
5 июня, 04:25
Межгосударственные отношения России и Китая
"Вот мы вчера вели переговоры, у нас там, по-моему, десяток подгрупп и межправительственных комиссий создано, и каждая комиссия докладывала по своему виду деятельности - по инфраструктуре, по энергетике, по гуманитарным связям, по космосу, по промышленности в целом. То есть это реальное двустороннее партнерство очень глубокое и широкое. И на базе вот таких отношений мы решили и вопросы пограничного размежевания, ну нам нужно стремиться к тому же самому, к созданию таких же условий с Японией", - подчеркнул он.
310001
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
России и Японии нужно повысить степень доверия, заявил Путин
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия обеспокоена военным сотрудничеством Японии с США
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал заключение договора с Японией сложным процессом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал Иран и США вернуться к нормальному диалогу
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин особо выделил Пушкина и Петра I среди выдающихся россиян
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постпред России отметил нарастание противоречий внутри Евросоюза
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В Венгрии раскритиковали работу прошлого состава Еврокомиссии
Флаги России и Евросоюза
Советник Ципраса призвал срочно провести саммит Россия-ЕС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о сотрудничестве с Ираном по Сирии
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова рассказала о стенах в мировом информационном пространстве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал заявления об "угрозе" России в отношении Испании
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния