Путин призвал решать спорные вопросы с Японией путем диалога

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России удалось решить ряд спорных вопросов с КНР путем диалога, так же нужно действовать и с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот я уже много раз приводил этот пример. Мы же с Китаем вели переговоры по пограничному размежеванию 40 лет. И только тогда, когда мы поняли, что мы... Мы же, кстати, не входим ни в какие блоки военные, не создаем никаких блоков, мы не строим свою политику против третьих стран, мы просто развиваем двусторонние отношения, вывели их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это так и есть на самом деле", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.