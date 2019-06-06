В Подмосковье техногенное сырье будут перерабатывать по новой методике

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Московской области фосфогипс, полученный как побочный продукт при производстве минеральных удобрений, будут перерабатывать по новой технологии. С помощью новой методики из сырья будут получать редкоземельные металлы. Об этом сообщил телеканал В Московской области фосфогипс, полученный как побочный продукт при производстве минеральных удобрений, будут перерабатывать по новой технологии. С помощью новой методики из сырья будут получать редкоземельные металлы. Об этом сообщил телеканал "360"

Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и генеральным директором ООО "Скайград Инновации" Алексеем Абрамовым на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Взаимодействие сторон позволит решить экологическую проблему загрязнения окружающей среды, освободит значительные площади, занимаемые отвалами фосфогипса, а также обеспечит необходимым сырьем ООО „Скайград Инновации“ в целях получения концентрата редкоземельных металлов в промышленных масштабах", – сказал Денис Мантуров.