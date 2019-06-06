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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье техногенное сырье будут перерабатывать по новой методике

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВ цехе мусороперерабатывающего завода
В цехе мусороперерабатывающего завода
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В Московской области фосфогипс, полученный как побочный продукт при производстве минеральных удобрений, будут перерабатывать по новой технологии. С помощью новой методики из сырья будут получать редкоземельные металлы. Об этом сообщил телеканал "360".
Соглашение о сотрудничестве было подписано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и генеральным директором ООО "Скайград Инновации" Алексеем Абрамовым на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
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"Взаимодействие сторон позволит решить экологическую проблему загрязнения окружающей среды, освободит значительные площади, занимаемые отвалами фосфогипса, а также обеспечит необходимым сырьем ООО „Скайград Инновации“ в целях получения концентрата редкоземельных металлов в промышленных масштабах", – сказал Денис Мантуров.
Предприятие построят в Воскресенском микрорайоне. Общий объем инвестиций составит 700 миллионов рублей. Будет создано 100 рабочих мест. Проект планируется реализовать к третьему кварталу 2020 года.
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Новости ПодмосковьяДенис МантуровАндрей ВоробьевМосковская область
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