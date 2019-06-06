В Госдуме предложили включить в трудовой стаж магистратуру и аспирантуру

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил включить магистратуру и аспирантуру в рабочий стаж. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".
"И аспирантуру, и магистратуру нужно внести в рабочий стаж. У нас бакалавриат — первая ступень образования. После нее ребята получили знания и уже могут идти на работу".
Депутат отметил, что выпускники, принимающие решение заняться научной работой, открывают для себя "новые возможности".
Парламентарий выразил надежду на скорую реализацию инициативы.
Ранее ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что включение в рабочий стаж аспирантуры давало дополнительный мотив обучения в ней.