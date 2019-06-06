Кризис в Венесуэле должен быть решен народом этой страны, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Кризис в Венесуэле должен быть решен народом этой страны, как и политическая судьба президента Николаса Мадуро, заявил президент России Владимир Путин.
"Кризис в Венесуэле должен быть решен венесуэльским народом. И находиться у власти господину Мадуро, или не находиться, тоже должен решать сам народ Венесуэлы в ходе диалога, консультаций и взаимодействия между различными политическими силами. Насколько мне известно, президент Мадуро это и предлагает", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.