Кризис в Венесуэле должен быть решен народом этой страны, заявил Путин

"Кризис в Венесуэле должен быть решен венесуэльским народом. И находиться у власти господину Мадуро, или не находиться, тоже должен решать сам народ Венесуэлы в ходе диалога, консультаций и взаимодействия между различными политическими силами. Насколько мне известно, президент Мадуро это и предлагает", - сказал Путин в ходе общения с главами иностранных информагентств.