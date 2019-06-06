Путин назвал сферы, в которых интересы России и ЕС совпадают

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Интересы России и Европы совпадают во многих сферах, Москва считает, что их нужно учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас много совпадающих интересов. Давайте это будем делать вместе. Мы готовы к этому. Подождем, как в практическом плане будет меняться политика Европы на российском направлении", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава государства также выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться в культурной сфере, науке и образовании, а также в решении общих вопросов, связанных с охраной окружающей среды.

"У нас здесь, кстати, много совпадающих точек зрения, скажем, по той же экологической проблематике. Ведь Россия одна из немногих стран, которая на практике, хочу это подчеркнуть, без лишних слов и без лишней политической трескотни предпринимает совершенно конкретные решения, связанные с сохранением окружающей среды", - подчеркнул он.