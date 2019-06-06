Путин назвал сферы, в которых интересы России и ЕС совпадают

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Интересы России и Европы совпадают во многих сферах, Москва считает, что их нужно учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас много совпадающих интересов. Давайте это будем делать вместе. Мы готовы к этому. Подождем, как в практическом плане будет меняться политика Европы на российском направлении", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Вчера, 02:04Петербургский международный экономический форум
Глава государства также выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться в культурной сфере, науке и образовании, а также в решении общих вопросов, связанных с охраной окружающей среды.
"У нас здесь, кстати, много совпадающих точек зрения, скажем, по той же экологической проблематике. Ведь Россия одна из немногих стран, которая на практике, хочу это подчеркнуть, без лишних слов и без лишней политической трескотни предпринимает совершенно конкретные решения, связанные с сохранением окружающей среды", - подчеркнул он.
Российский лидер также обратил внимание на схожие интересы в вопросах безопасности, борьбы с террором и наркотиками.