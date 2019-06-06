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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин назвал сферы, в которых интересы России и ЕС совпадают

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Интересы России и Европы совпадают во многих сферах, Москва считает, что их нужно учитывать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас много совпадающих интересов. Давайте это будем делать вместе. Мы готовы к этому. Подождем, как в практическом плане будет меняться политика Европы на российском направлении", - заявил Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год
Вчера, 02:04
Петербургский международный экономический форум
Глава государства также выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться в культурной сфере, науке и образовании, а также в решении общих вопросов, связанных с охраной окружающей среды.
"У нас здесь, кстати, много совпадающих точек зрения, скажем, по той же экологической проблематике. Ведь Россия одна из немногих стран, которая на практике, хочу это подчеркнуть, без лишних слов и без лишней политической трескотни предпринимает совершенно конкретные решения, связанные с сохранением окружающей среды", - подчеркнул он.
Российский лидер также обратил внимание на схожие интересы в вопросах безопасности, борьбы с террором и наркотиками.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумЕвросоюзВладимир ПутинРоссияВ мире
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