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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Верхневолжье будет развивать стекольное производство

Вчера, 15:11
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии подписания соглашения с АО "Пикалевская сода" в рамках ПМЭФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на церемонии подписания соглашения с АО Пикалевская сода в рамках ПМЭФ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Тверская область планирует развивать стекольное производство и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашение о сотрудничестве с АО "Пикалевская сода", сообщает пресс-служба правительства Тверской области .
Компания в этом году приобрела стекольный завод в Твери, были созданы 400 рабочих мест. Подписанное соглашение предусматривает дальнейшее развитие предприятия, объем инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей, будут созданы 150 новых рабочих мест.
"Соглашение с компанией "Пикалёвская сода" открывает новые возможности в развитии и модернизации стекольной промышленности региона. А для Тверской области важно обеспечить стабильную работу действующих предприятий, их загрузку и вывод на современный технологический уровень", - сказал не церемонии подписания соглашения губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Глава региона заверил, что власти области окажут всю необходимую поддержку компании.
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