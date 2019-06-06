России не нужны слишком высокие цены на нефть, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России в отличие от Саудовской Аравии не нужны слишком высокие цены на нефть - бюджет РФ сформирован исходя из цены около 40 долларов за баррель, и экономика более диверсифицированная, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств.
"Посмотрите, из какой цены за баррель рассчитан, скажем, бюджет Саудовской Аравии. Это значительно больше, чем у нас. У нас из 40 долларов за баррель, у них - больше. Поэтому им, конечно, хочется, чтобы цена держалась повыше, но у нас нет такой необходимости", - сказал Путин.
Он отметил более сильную диверсификацию российской экономики.
"Зависимость от нефти и газа у нас еще очень большая, но она, конечно, гораздо более диверсифицированная, чем в странах Залива, допустим", - сказал президент РФ.
1 августа 2018, 16:52Расклад сил на мировом рынке нефти