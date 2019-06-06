России не нужны слишком высокие цены на нефть, заявил Путин

"Посмотрите, из какой цены за баррель рассчитан, скажем, бюджет Саудовской Аравии. Это значительно больше, чем у нас. У нас из 40 долларов за баррель, у них - больше. Поэтому им, конечно, хочется, чтобы цена держалась повыше, но у нас нет такой необходимости", - сказал Путин.