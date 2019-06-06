Путин призвал мировую общественность к участию в дискуссии по безопасности

"Я глубоко убежден в этом, это должно быть предметом открытой, транспарентной абсолютно, профессиональной дискуссии, общественность мировая должна быть участником этого процесса настолько, насколько это возможно в вопросах подобного рода. Люди имеют право знать, что происходит в этой сфере", - сказал Путин на встрече с главными редакторами международных информагентств, говоря о вопросах международной безопасности и вопросах сдерживания гонки вооружений в мире.