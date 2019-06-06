Путин призвал глав всех ядерных держав к переговорам по безопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Наиболее значимы в сфере мировой безопасности сегодня переговоры России и США , но другие ядерные державы также нужно привлекать к этому, такие переговоры могут стать "светом в конце тоннеля", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши переговоры (России и США - ред.), как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом. Но в целом, я лично считаю, что нужно привлекать все ядерные страны, все - официальные, неофициальные", - заявил Путин на встрече с руководителями информационных агентств.
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Если привлекать только те государства, которые признаны в качестве ядерной державы, не привлекая тех, кто не признан, последние будут и дальше развивать ядерный потенциал, пояснил он.
"В конце концов этот процесс затормозится и между странами, которые являются официально признанными ядерными государствами. Поэтому, по большому счету, нужно создавать такую широкую платформу для дискуссий и принятия решений. И в этом смысле, конечно, это и может быть светом в конце тоннеля", - заключил российский лидер.