Путин призвал глав всех ядерных держав к переговорам по безопасности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Наиболее значимы в сфере мировой безопасности сегодня переговоры России и США , но другие ядерные державы также нужно привлекать к этому, такие переговоры могут стать "светом в конце тоннеля", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, на сегодняшний день наиболее значимыми являются наши переговоры (России и США - ред.), как стран с наибольшим, самым мощным ядерным потенциалом. Но в целом, я лично считаю, что нужно привлекать все ядерные страны, все - официальные, неофициальные", - заявил Путин на встрече с руководителями информационных агентств.

Если привлекать только те государства, которые признаны в качестве ядерной державы, не привлекая тех, кто не признан, последние будут и дальше развивать ядерный потенциал, пояснил он.