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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Россия обслуживает проданное Венесуэле оружие по контракту, напомнил Путин

Вчера, 14:44
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия официально поставляла оружие в Венесуэлу, но уже давно не продает, при этом обслуживать поставленное вооружение она обязана, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По поводу наших людей в Венесуэле: мы официально абсолютно продавали оружие, последнее время давно не продаем. По контрактам, вы же представляете издания и каналы телевизионные, которые занимаются экономикой, по контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства. Наши специалисты это и делают и делали всегда на протяжении предыдущих лет. Правда, там не все чисто технически получалось, исходя из приоритетов самого руководства Венесуэлы, что-то они хотели привести в нормативное состояние, чего-то не хотели, мы обязаны это делать по контракту, иначе на нас будут наложены санкции определенные", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств, с которой начинаются встречи главы государства с гостями ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинВенесуэлаРоссияЭкономика
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