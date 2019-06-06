Россия обслуживает проданное Венесуэле оружие по контракту, напомнил Путин

"По поводу наших людей в Венесуэле: мы официально абсолютно продавали оружие, последнее время давно не продаем. По контрактам, вы же представляете издания и каналы телевизионные, которые занимаются экономикой, по контрактам мы обязаны обслуживать это вооружение, мы обязаны выполнять наши контрактные обязательства. Наши специалисты это и делают и делали всегда на протяжении предыдущих лет. Правда, там не все чисто технически получалось, исходя из приоритетов самого руководства Венесуэлы, что-то они хотели привести в нормативное состояние, чего-то не хотели, мы обязаны это делать по контракту, иначе на нас будут наложены санкции определенные", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств, с которой начинаются встречи главы государства с гостями ПМЭФ.