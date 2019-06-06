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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин раскритиковал выход США из договора по ПРО

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Выход США из договора по ограничению систем ПРО стал первым шагом к фундаментальной раскачке глобальной безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ну и чего? Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, а кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинВ мире
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