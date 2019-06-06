Путин раскритиковал выход США из договора по ПРО

"Наши американские партнеры взяли и вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ну и чего? Уважаемые дамы и господа, хочу обратиться к вам, а кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицу с плакатами? Нет, тишина. Как будто так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.