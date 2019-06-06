Путин: Россия надеется на привлечение внутренних и иностранных инвестиций

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает на привлечение инвестиций - и внутренних, и иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что было принято решение по реализации национальных проектов по ключевым направлениям развития. Главная цель - диверсификация экономики, перевод ее на инновационные рельсы, придание ей инновационного характера.
"Для того, чтобы набрать эти ресурсы... Ясно, что мы прежде всего рассчитываем на привлечение инвестиций: и отечественных инвестиций, и иностранных инвестиций", - сказал Путин на встрече с руководителями информагенств.
Он уточнил, что для этого государство должно вкладывать и свои собственные ресурсы прежде всего в развитие инфраструктуры и в улучшение условий для работы бизнеса.
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